Голикова сообщила о росте коллективного иммунитета до 64,4%

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что показатель коллективного иммунитета к коронавирусу на территории российского государства вырос до 64,4%. Вице-премьер также добавила, что лидерами по уровню коллективного иммунитета остаются Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83%) и Чукотка (80,6%). По словам Голиковой, показатель за неделю вырос с 63,7% до 64,4%.

«По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла - 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках заседания кабмина заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не приводит к резкому росту количества госпитализированных. При этом премьер-министр призвал не допустить ситуацию с нехваткой лекарств в стране.