Мишустин заявил, что «омикрон» не провоцирует резкий рост госпитализаций

Председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках заседания кабмина заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не приводит к резкому росту количества госпитализированных. Однако премьер-министр уточнил, что он провоцирует увеличение числа заболевших, которые должны проходить лечение амбулаторно.

«Поэтому принято решение о выделении дополнительных средств на лекарства для таких пациентов. Сегодня на эти цели направим 5 млрд рублей. Еще 15 млрд рублей выделим на централизованную закупку лекарств при ковиде», - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр также заявил, что эти деньги поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации. При этом Мишустин призвал не допустить ситуации с нехваткой лекарств в стране.

«Прошу Министерство здравоохранения согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с Татьяной Алексеевной Голиковой, которая возглавила созданную по нашему решению оперативную рабочую группу. Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки», - добавил глава кабмина.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал работодателей организовать для своих сотрудников удаленный режим работы там, где для этого существует возможность.