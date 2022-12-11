NASA отметила «очень профессиональное» сотрудничество с РФ на МКС

Высокопрофессиональное сотрудничество с РФ на МКС остается таковым, невзирая на обстановку на Украине, сказал глава NASA.

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Глава NASA Билл Нельсон заявил, что украинский кризис многое поменял, но несмотря на это партнерство с Россией на Международной космической станции (МКС) остается на высоком профессиональном уровне. Он указал, что обстановка на Украине, в частности, настроила Европу против России.

«Но это не изменит сотрудничества на МКС. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное», - отметил Нельсон в беседе с Nikkei.

Ранее экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что сотни космических аппаратов многих стран мира работают в настоящий момент на украинских боевиков. По словам Рогозина, у него есть таблица, на которой отображаются пролеты над зоной СВО всех аппаратов, передающих информацию.