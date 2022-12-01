В Еврокомиссии отказались извиняться за сообщение о гибели 100 тысяч украинских боевиков

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Еврокомиссия не видит необходимости извиняться за заявление ее главы Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах погибших украинских боевиках. Об этом сообщила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования», - сказала она.