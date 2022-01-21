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Лавров: США признали, что РФ «размещает вооружения на своей собственной территории»

Елизавета Потейчук
15:09 21.01.2022
Глава МИД РФ также указал, что откровенно поговорил с Энтони Блинкеном по этому вопросу.
Лавров: США признали, что РФ «размещает вооружения на своей собственной территории»
© Фото: Минобороны России
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Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что американская сторона признала, что Россия «размещает вооружения на своей собственной территории».

«Все ответы на вопросы, которые звучали, мы предоставили. И когда нам говорят: "Ну да, это все-таки ваша территория, мы это признаем, но многовато что-то вы там войск собрали" - и при этом тут же в одном предложении заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, - это не наше дело», - отметил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, бумаги, которые подготовил Госдепартамент к встрече в Женеве, «читать невозможно». Реакция России на данные документы уже последовала. 

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не угрожала народу Украины. Более того, по его словам, на следующей неделе США предоставят письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ также отметил, что считает правильным «предать гласности» ответ Америки на предложения РФ.

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