Агенты ФБР обыскали яхту Медведчука в Хорватии

В ордере на обыск также была указана жена олигарха Оксана Марченко.

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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки произвели обыск на яхте украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука в хорватском городе Трогир. Об этом пишет хорватская газета Jutarnji List.

Как сообщает издание, окружной суд города Сплит выдал соответствующий ордер на обыск судна. В предписании также была указана жена олигарха Оксана Марченко.

«Агенты ФБР обыскали яхту... в Трогире по запросу американских властей десять дней назад в строгой секретности по ордеру жупанийского суда города Сплит. Это нам подтвердил пресс-секретарь суда Динко Мешин, уточнив, что ордер выдан 15 ноября по запросу Минюста США», - говорится в материале.

В апреле Оксана Марченко ответила на вопрос корреспондента «Звезды» о конфискации всего имущества Виктора Медведчука сотрудниками Службы безопасности Украины. Она подтвердила факт изъятия и отметила, что никаких документов, допускающих правомерность этого решения, женщина не получила.