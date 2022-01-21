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Германия выдала России обвиняемого во взятке экс-советника главы Дагестана Махачева

Егор Левин
15:46 21.01.2022
Бывший советник ранее получил крупную плату за назначение на должность главы одного из муниципальных образований республики.
Германия выдала России обвиняемого во взятке экс-советника главы Дагестана Махачева
© Фото: Сергей Венявский, РИА Новости
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Германия выдала России обвиняемого во взятке экс-советника главы Дагестана Османа Махачева. В РФ также экстрадированы еще двое фигурантов уголовных дел.

Махачев ранее получил крупную плату за назначение на должность главы одного из муниципальных образований республики. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, передача состоялась в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне.

«Один из экстрадируемых Осман Махачев ранее занимал должность советника главы Республики Дагестан. По имеющейся информации, в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики», - заявила она.

Ранее в СК подготовили материалы для экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова из Черногории. Для подготовки запроса о его выдаче и дальнейшем уголовном преследовании были направлены все необходимые материалы.

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