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Блинкен в Женеве не стал комментировать свои вопросы Казахстану о силах ОДКБ

Алексей Курильченко
15:35 21.01.2022
Ранее госсекретарь США требовал объяснить присутствие миротворцев в Казахстане во время протестов.
Блинкен в Женеве не стал комментировать свои вопросы Казахстану о силах ОДКБ
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Госсекретарь США Энтони Блинкен никак не прокомментировал реакцию США на присутствие миротворческих сил ОДКБ в Казахстане во время январских протестов. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Блинкен не дал никаких комментариев.

«Я спросил сегодня Блинкена, как он может объяснить, что после того, как президент Казахстана обратился на основе Устава ОДКБ за помощью в подавлении террористической угрозы, которая подпитывалась извне, он публично стал заявлять: пусть Казахстан нам объяснит, зачем он это сделал. Но он никак не прокомментировал», - сказал Лавров на пресс-конференции.

Массовые протесты против роста цен на газ начались в Казахстане в начале января. Дестабилизация ситуации породила погромы и мародерство. Для помощи в наведении порядка в страну был направлен миротворческий контингент ОДКБ.

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