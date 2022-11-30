Румыния снова попросила Киев признать, что молдавского языка не существует

© Фото: VictorCozmei,CC BY-SA 4.0, Wikimedia

Глава румынского МИД Богдан Ауреску напомнил киевскому режиму о просьбе признать, что молдавского языка не существует. Об этом говорится в сообщении пресс-службы румынского Министерства иностранных дел.

Весной прошлого года украинские власти признали тождественность румынского и молдавского языков. Бухарест неоднократно обращался к Украине с призывом признать, что молдавского языка нет.

Глава МИД страны встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который приехал в румынскую столицу для того, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран - участниц Североатлантического альянса.

«Министр Ауреску напомнил о неоднократных просьбах румынской стороны к украинской стороне признать отсутствие так называемого "молдавского языка"», - заявили в румынском дипломатическом ведомстве.

Ранее главы девяти европейских стран подчеркнули, что поддерживают принятие Украины в Организацию Североатлантического договора. В их числе - президент Румынии Клаус Йоханнис.