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В Петербурге запретили плановую медпомощь из-за COVID-19

Алексей Курильченко
15:30 21.01.2022
Исключение составляют пациенты, отсрочка медпомощи которым может нести угрозу жизни.
В Петербурге запретили плановую медпомощь из-за COVID-19
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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На фоне распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь, профилактические медосмотры и диспансеризации. Об этом сообщила Главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Отмечается, что запрет не распространяется на пациентов, отсрочка медпомощи которым может нести угрозу жизни.

«Ввести запрет с 21.01.2022 до особого распоряжения: на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения, на проведение медицинских осмотров детей, на плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях», - говорится в постановлении на сайте регионального Роспотребнадзора.

Ранее мэр Северной столицы Александр Беглов заявил, что очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией может стать быстрой и резкой в Санкт-Петербурге. По его словам, принятие решения о внедрении новых ограничительных мер в свете пандемии вируса зависит от каждого жителя Петербурга.

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