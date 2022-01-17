Петербургу предсказали «вертикальный подъем» заболеваемости коронавирусом

Очередная вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией может стать быстрой и резкой в Санкт-Петербурге. Об этом заявил мэр Северной столицы Александр Беглов. По его словам, принятие решения о внедрении новых ограничительных мер в свете пандемии вируса зависит от каждого жителя Петербурга. Также Беглов отметил, что на данный момент ситуация с коронавирусом в городе ухудшается.

«Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости», - приводит сайт администрации Санкт-Петербурга слова мэра.

Ранее в Санкт-Петербурге выявили максимальное количество зараженных коронавирусом за сутки. По данным оперштаба на 16 января, за 24 часа в городе на Неве зафиксировали 3 958 зараженных. А в 85 регионах РФ зарегистрировали 29 230 новых случаев COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом за всю пандемию в России достигло 10 803 534 человек.