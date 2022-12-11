Армия Армия Армия

Спасают всех: как работают врачи медицинского батальона ЗВО в зоне спецоперации

06:00 11.12.2022
Они приехали сюда, чтобы помогать людям, пострадавшим от военных действий. Врачи и работники медперсонала, приехавшие добровольцами в зону СВО, спасают всех: и военнослужащих, и гражданское население.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На одном из направлений в зоне СВО с недавнего времени работают врачи, добровольно изъявившие желание оказывать необходимую медицинскую помощь раненым военнослужащим и пострадавшим мирным жителям. Министерство обороны РФ опубликовало кадры их работы.

Специалисты различных медицинских направлений стали военнослужащими и в кратчайшие сроки приступили к работе. Ежедневно военные врачи оказывают медицинскую помощь в подразделениях медицинского батальона Западного военного округа.

Медсестра Тамелла Юмангулова, ранее уехавшая из Горловки Донецкой области, записалась в добровольцы для защиты своего дома. В свое время, убегая от украинского режима, Тамелла увезла семью в Рязань, чтобы начать новую жизнь без гнета и ущемления.

Когда начался конфликт с Украиной, Тамелла не смогла оставаться в стороне и решила ехать. Медицинское образование помогло незамедлительно попасть в медицинский батальон ЗВО, где она каждый день спасает человеческие жизни.

Военнослужащие ЗВО эвакуируют сюда санитарными вертолетами и автомобильным транспортом тех мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте.

Главная цель проводимых здесь операций - остановить кровотечение, удалить осколки и создать все условия для заживления раны и после эвакуировать пациента. Военные медики способны сохранить жизнь, казалось бы, с безнадежными ранениями.

Операционные военного госпиталя работают в круглосуточном режиме. У них есть самое продвинутое медицинское оборудование, весь необходимый перечень лекарств. Оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. Модули мобильного госпиталя разворачиваются практически в любом месте,  в них автономное отопление, электроснабжение, техническое обеспечение, а главное, работают квалифицированные специалисты.

Для проведения всех видов лечения военный госпиталь укомплектован высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований. Главное - доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают все, чтобы сохранить жизнь человека.

Местные жители благодарят российских военных медиков за оказываемую медицинскую помощь.

Ранее в госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица. Пациенту сделали протезирование гортани, а также пластику носа, полости рта, твердого и мягкого неба. Также смоделирован язык, и после заживания в нем восстановится чувствительность.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Засечь и уничтожить: как работают расчеты минометов 2Б11 в зоне СВО
00:10 Спорт
Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал
18:06 В стране и мире
Лавров заявил, что в идее создания газового союза нет геополитической игры
16:57 Армия
Видео
Герой-десантник рассказал, как получил орден Мужества за сбитый самолет противника
15:29 В стране и мире
МИД РФ предпринял демарш по факту сжигания флага России в Финляндии
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.