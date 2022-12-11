Спасают всех: как работают врачи медицинского батальона ЗВО в зоне спецоперации

Они приехали сюда, чтобы помогать людям, пострадавшим от военных действий. Врачи и работники медперсонала, приехавшие добровольцами в зону СВО, спасают всех: и военнослужащих, и гражданское население.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На одном из направлений в зоне СВО с недавнего времени работают врачи, добровольно изъявившие желание оказывать необходимую медицинскую помощь раненым военнослужащим и пострадавшим мирным жителям. Министерство обороны РФ опубликовало кадры их работы.

Специалисты различных медицинских направлений стали военнослужащими и в кратчайшие сроки приступили к работе. Ежедневно военные врачи оказывают медицинскую помощь в подразделениях медицинского батальона Западного военного округа.

Медсестра Тамелла Юмангулова, ранее уехавшая из Горловки Донецкой области, записалась в добровольцы для защиты своего дома. В свое время, убегая от украинского режима, Тамелла увезла семью в Рязань, чтобы начать новую жизнь без гнета и ущемления.

Когда начался конфликт с Украиной, Тамелла не смогла оставаться в стороне и решила ехать. Медицинское образование помогло незамедлительно попасть в медицинский батальон ЗВО, где она каждый день спасает человеческие жизни.

Военнослужащие ЗВО эвакуируют сюда санитарными вертолетами и автомобильным транспортом тех мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте.

Главная цель проводимых здесь операций - остановить кровотечение, удалить осколки и создать все условия для заживления раны и после эвакуировать пациента. Военные медики способны сохранить жизнь, казалось бы, с безнадежными ранениями.

Операционные военного госпиталя работают в круглосуточном режиме. У них есть самое продвинутое медицинское оборудование, весь необходимый перечень лекарств. Оборудование позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта. Модули мобильного госпиталя разворачиваются практически в любом месте, в них автономное отопление, электроснабжение, техническое обеспечение, а главное, работают квалифицированные специалисты.

Для проведения всех видов лечения военный госпиталь укомплектован высокотехнологичным оборудованием для проведения различной диагностики: рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых и лабораторных исследований. Главное - доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают все, чтобы сохранить жизнь человека.

Местные жители благодарят российских военных медиков за оказываемую медицинскую помощь.

Ранее в госпитале Бурденко с помощью 3D-моделирования спасли участника СВО, потерявшего часть лица. Пациенту сделали протезирование гортани, а также пластику носа, полости рта, твердого и мягкого неба. Также смоделирован язык, и после заживания в нем восстановится чувствительность.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов