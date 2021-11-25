Мурашко заявил о возможном введении цифрового полиса ОМС в РФ с 2022 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с 2022 года полис обязательного медицинского страхования может стать цифровым. В будущем планируется привязать данные федерального регистра льготного лекарственного обеспечения к единому порталу госуслуг.



«Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию. С 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе в пользу регистровой записи в системе федерального фонда ОМС», - сказал Мурашко на Всероссийском конгрессе пациентов.

Документ, по словам Мурашко, будет формироваться автоматически, вместе с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС либо по заявлению застрахованного, то есть автоматически при рождении или при получении гражданства РФ.

Полис медицинского страхования по программе ОМС обеспечивает базовую медицинскую помощь населению. Сюда включена первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Граждане не всегда знают, какие услуги они могут получить бесплатно, поэтому зачастую оплачивают лишнее. Об этом рассказала юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.