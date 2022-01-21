В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу об избиении отца и ребенка в Новой Москве

В столичной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу об избиении отца и ребенка в Новой Москве, произошедшем 4 ноября 2021 года на Нововатутинском проспекте.

Четверо мужчин вступили в конфликт с двумя потерпевшими, один из которых был с 4-летним сыном. Мужчины избили оппонентов, нанеся в том числе удар по лицу и ребенку. Один из впоследствии задержанных хулиганов при этом угрожал им ножом.

Как сообщают в прокуратуре, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого выделено в отдельное производство. Вскоре дело направят в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее пострадавший в конфликте Александр Жиловников рассказал, как он с другом и маленьким сыном вышел на улицу прогуляться. Возле магазина они повстречали группу молодых людей, с которыми у них и завязался конфликт.