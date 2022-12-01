В РГО заявили, что в этом году совместно с ВС РФ проведено 14 крупных экспедиционных проектов

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Русское географическое общество и Вооруженные силы РФ продолжают работать в тесном взаимодействии, открывая новые горизонты в совместных проектах, заявил первый вице-президент РГО академик Николай Касимов на совместном заседании с Минобороны.

«Благодаря совместным усилиям РГО и Вооруженных сил в этом году нам удалось провести 14 крупных экспедиционных проектов на более чем 100 локациях, в которых приняли участие более 400 человек. Впервые в долгосрочной экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" добровольцы помогали ученым», - сказал он.

Касимов добавил, что РГО и армия изучают неизведанные места России от Северного Ледовитого до Тихого океанов, чествуют память героев, устанавливают и восстанавливают мемориальные объекты, сохраняют и популяризируют культурно-историческое и природное наследие страны.

«Десять лет исполнилось поисковым и научным мероприятиям в Балтийском регионе. В юбилейный экспедиционный год была проведена масштабная мемориальная акция. Участники экспедиций, родственники погибших, военнослужащие Западного военного округа и Балтийского флота почтили память защитников Финского залива», - добавил академик.

Он охарактеризовал научную и просветительскую деятельность РГО и ВС РФ как эффективную и направленную на результат и перечислил проведенные в текущем году мероприятия.

«На площадке мурманского Морского вокзала в специальных выставочных модулях прошла "Ночь географии в Арктике". На форуме "Армия-2022" был представлен макет Константиновской батареи с тремя виртуальными экскурсионными маршрутами. В рамках V фестиваля РГО артисты Центрального академического театра Российской армии выступали с концертной программой в московском парке "Зарядье". Впервые театр стал местом для проведения международной просветительской акции "Географический диктант"», - перечислил Касимов.

Первый вице-президент РГО указал на участие российских военных в проведении научно-исследовательских экспедиций по всей стране.

«Ледокол "Илья Муромец" стал лабораторией, на которой специалисты впервые исследовали морские экосистемы акватории Новой Земли. Участники экспедиции "Восточный Бастион - Курильская гряда" сделали подробное описание животного и растительного мира на Урупе и Чирпое, что позволит научно обосновать создание на островах особо охраняемой природной территории», - добавил академик.

Касимов поблагодарил всех участников совместных проектов РГО и Минобороны, пожелал им здоровья, силы духа великих первопроходцев и плодотворной работы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов