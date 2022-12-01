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В МО РФ заявили о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников в Славянске

13:28 01.12.2022
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о поражении 85 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях за сутки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников в Славянске. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах», - сказал Конашенков.

По его словам, также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки удалось поразить установку украинской РСЗО HIMARS американского производства вместе с боекомплектом и экипажем. 

Игорь Конашенков отметил уничтожение двух украинских РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37. Они находились в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково на территории ДНР. 

А в районах населенных пунктов Вольное Поле в ДНР и Орехов в Запорожской области удалось уничтожить три склада с ракетно-артиллерийским вооружением украинских боевиков. 

Были подведены и суточные итоги работы российских средств ПВО. Российские военнослужащие сбили три вражеских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Житловка и Червонопоповка в ЛНР и в районе Донецка. 

Удалось перехватить в воздухе и восемь украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах населенных пунктов Сватово (ЛНР), Новое (Запорожская область), Зеленый Гай, Ждановка (ДНР). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальную информацию по потерям украинской военной техники. Враг недосчитался 334 самолетов, 177 вертолетов, 2 592 беспилотников, 391 ЗРК, 905 боевых машин РСЗО, 3 642 орудий и минометов, а также 7 431 единицы специальной военной автотехники. 

Также Конашенков озвучил потери врага в ходе освобождения Андреевки в ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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