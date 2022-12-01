В МО РФ заявили о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников в Славянске

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о поражении 85 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях за сутки.

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В Минобороны России заявили о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников в Славянске. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах», - сказал Конашенков.

По его словам, также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки удалось поразить установку украинской РСЗО HIMARS американского производства вместе с боекомплектом и экипажем.

Игорь Конашенков отметил уничтожение двух украинских РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37. Они находились в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково на территории ДНР.

А в районах населенных пунктов Вольное Поле в ДНР и Орехов в Запорожской области удалось уничтожить три склада с ракетно-артиллерийским вооружением украинских боевиков.

Были подведены и суточные итоги работы российских средств ПВО. Российские военнослужащие сбили три вражеских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Житловка и Червонопоповка в ЛНР и в районе Донецка.

Удалось перехватить в воздухе и восемь украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Это произошло в районах населенных пунктов Сватово (ЛНР), Новое (Запорожская область), Зеленый Гай, Ждановка (ДНР).

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил и актуальную информацию по потерям украинской военной техники. Враг недосчитался 334 самолетов, 177 вертолетов, 2 592 беспилотников, 391 ЗРК, 905 боевых машин РСЗО, 3 642 орудий и минометов, а также 7 431 единицы специальной военной автотехники.

Также Конашенков озвучил потери врага в ходе освобождения Андреевки в ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов