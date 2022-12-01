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В Бухаресте грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola загорелся на ходу

Анна Назайкина
14:04 01.12.2022
Как утверждается, водителю удалось не только спастись, но и отсоединить горящий прицеп.
© Видео: VK, uliyanov56vk © Фото: VK, uliyanov56vk
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Грузовик компании Coca-Cola из рождественской рекламой фирмы сгорел в Бухаресте. Кадры с движущимся автомобилем, объятым огнем, появились в социальным сетях.

Некоторые любители черного юмора наложили на ролик знаменитую песню «Праздник к нам приходит», а также заявили, что жители Румынии плохо себя вели в этом году, поэтому к ним приехал только такой грузовик.

По данным телеканала Digi 24, водителю удалось не только спастись, но и отсоединить горящий прицеп.

Позже на место ЧП приехали и специальные пожарные машины, бригада эвакуаторов и спасатели. В настоящий момент специалисты устанавливают причины произошедшего.

Накануне глава МИД Румынии Богдан Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который приехал в Бухарест для встречи глав МИД стран-участниц НАТО. Румынский дипломат напомнил киевскому режиму о просьбе признать, что молдавский язык не существует.

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