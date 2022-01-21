В ФРГ не будут платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока - 2» в ЕС

Германия не обязана выплачивать компенсацию, если при сертификации газопровода «Северного потока - 2» регулятор примет решение о том, что он не соответствует нормам Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер Роберт Хабек.

«В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», - сказал он в интервью изданию Spiegel.

Ранее член комитета немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии», занимающийся вопросами энергетики и климата Штеффен Котре высказал мнение, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации «Северного потока - 2». Он объясняет это угрозой для энергоснабжения Европы.