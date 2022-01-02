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В МИД рассказали об обнадеживающих сигналах в вопросе признания вакцины «Спутник V» ВОЗ

Виктория Ивашечкина
11:43 02.01.2022
Ранее специалисты ВОЗ заявили, что продолжают оценивать техническое досье российского препарата от коронавируса.
В МИД рассказали об обнадеживающих сигналах в вопросе признания вакцины «Спутник V» ВОЗ
© Фото: Lev Vlasov, globallookpress
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Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин. Однако, по его словам, Москва расценивает их, скорее, как успокаивающие Россию.

«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политесс по отношению к России», - рассказал дипломат, передает РИА Новости.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что продолжают оценивать техническое досье российского препарата от COVID-19 «Спутник V» и ждут дополнительную информацию об этой вакцине.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис подчеркнула, что организация зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства.

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