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В ВОЗ рассказали о ситуации с признанием «Спутника V»

Роман Захаров
06:30 19.12.2021
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис также сообщила, что организация зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства.
В ВОЗ рассказали о ситуации с признанием «Спутника V»
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения продолжают оценивать техническое досье российского препарата от COVID-19 «Спутник V» и ждут дополнительную информацию об этой вакцине. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Она при этом подчеркнула, что организация зарегистрировала вакцины от коронавируса не только западного производства.

«Ждем дополнительной информации... На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время», - объяснила представительница ВОЗ в беседе с RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не предоставила Всемирной организации здравоохранения всю необходимую для сертификации препарата «Спутник V» информацию. В то же время он отметил, что работа в этом направлении продолжается, и в Кремле рассчитывают на положительный результат

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