Телеведущий Евгений Попов стал координатором группы по связям с Украиной

В Госдуме образована группа по взаимодействию с парламентами других государств, в том числе с США, Британией, Украиной и странами Балтии.

«От термина "группа дружбы" в некоторых случаях придется отказаться. По моей инициативе, которую поддержали профильные комитеты, международное управление Думы и, главное, Спикер, вернули группы по взаимодействию с Великобританией, США, Прибалтикой и Украиной. В этих странах с враждебными нам властями есть люди, с которыми можно и нужно разговаривать», - написал Евгений Попов в своем Instagram.

Телеведущий добавил, что сам много лет проработал на Украине и до сих пор продолжает общение со многими парламентариями и общественными деятелями этой страны.

«Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», - поделился депутат.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Россия максимально заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Украиной.