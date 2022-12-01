Поврежден детсад, ранен местный житель: что известно о новых обстрелах Донецка со стороны ВФУ

Разрушения зафиксированы в нескольких районах города. Все подробности рассказал корреспондента - Владислав Кустов

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Украинские вооруженные формирования вновь обстреляли Донецк. Под удар попали Киевский и Куйбышевский районы. По ним выпустили шесть снарядов «натовского» образца калибра 155 миллиметров.

В Кировский район Донецка прилетело четыре снаряда того же калибра. По Ворошиловскому району украинские боевики выпустили десять снарядов РСЗО «Град».

Зафиксированы разрушения, повреждены жилые дома. Было попадание в районе детского сада. Обстрелы происходили не только утром, но и ночью. В Ворошиловском районе повреждения получила гостиница и жилые дома. Ранен местный житель, работают на месте экстренные службы и выясняют последствия обстрелов.

Ранее в Минобороны России заявили о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников в Славянске.