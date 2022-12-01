Росгвардия нашла документы с данными об «угнетенном состоянии» украинских боевиков

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Сотрудники Росгвардии нашли в Херсонской области документы, в которых приводится детальный анализ морально-психологического состояния украинских боевиков. В них утверждается, что бойцы пребывают в угнетенном состоянии. Часто у них возникают конфликтные ситуации.

«Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты. Командир роты работать с личным составом не умеет, не знает даже имен и воинских званий подчиненных ему командиров взводов», - говорится в одном из документов.

Отмечается, что в целом морально-психологическое состояние националистов оценивается как неудовлетворительное. Также захваченные росгвардейцами документы свидетельствуют о кадровых проблемах и низком профессиональном уровне украинских боевиков.

Напомним, недавно сотрудники Росгвардии обезвредили схрон боеприпасов в Запорожской области. Взрывоопасные предметы были найдены в лесу.

Специалисты обследовали территорию и достали из схрона четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Боеприпасы ликвидировали накладным зарядом.