Росгвардейцы обнаружили и ликвидировали схрон с боеприпасами в лесу в Запорожской области
Боеприпасы уничтожили накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия
Сотрудники Росгвардии обезвредили схрон боеприпасов в Запорожской области. Взрывоопасные предметы были найдены в лесу, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты обследовали территорию и достали из схрона четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а затем ликвидировали боеприпасы накладным зарядом.
Ранее Минобороны России показало кадры тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, на полигоне в Самарской области.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов