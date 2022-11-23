Армия Росгвардейцы обнаружили и ликвидировали схрон с боеприпасами в лесу в Запорожской области Боеприпасы уничтожили накладным зарядом с соблюдением мер безопасности. © Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия Читайте нас на: Сотрудники Росгвардии обезвредили схрон боеприпасов в Запорожской области. Взрывоопасные предметы были найдены в лесу, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты обследовали территорию и достали из схрона четыре снаряда калибром 122 миллиметра, а затем ликвидировали боеприпасы накладным зарядом. Ранее Минобороны России показало кадры тренировки военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, на полигоне в Самарской области. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика