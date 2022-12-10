В Бундестаге пожаловались на ухудшение финансирования армии ФРГ из-за Украины

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Материальная база немецкой армии в связи с поддержкой Украины военной техникой в худшем состоянии. Об этом сообщила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль.

«Ситуация в бундесвере такая, что с 24 февраля мы располагаем меньшим объемом материала, чем до того. Потому что, естественно, многое ушло на Украину, чтобы ее поддержать. Поэтому материальное положение в бундесвер сейчас хуже», - цитирует политика РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk.

Хегль отметила, что с момента выступления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости «новой эпохи» в бундесвер и анонсирования денежного обеспечения размером в 100 миллиардов евро прошло много времени, требуется ускорить процессы модернизации армии страны.

Ранее в Европейском союзе сообщили, что не собирались финансировать поставки вооружения Украине из Европейского фонда мира, поскольку он приближается к финансовому потолку из-за военной помощи.

До этого немецкий Der Spiegel писал, что Германия поставит Украине семь подлежащих утилизации ЗСУ Gepard. На данный момент установки ремонтируются оборонным концерном Krauss-Maffei Wegmann.