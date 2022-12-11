Засечь и уничтожить: как работают расчеты минометов 2Б11 в зоне СВО

Бойцы ЮВО стремятся к лучшим показателям и учатся работать быстро: пока одна мина летит к своей цели, они успевают «повесить» в воздухе 6-7 других.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских боевиков в зоне СВО.

Боевые расчеты 2Б11 ЮВО уничтожили командный пункт противника, а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники врага на Запорожском направлении. Командир минометного взвода с позывным «Идель» рассказал о выполнении боевого задания.

Минометные расчеты получили команду на уничтожение противника. С помощью квадрокоптера бойцы засекли место скопления живой силы врага (около десяти человек и две единицы техники). После корректировки они выпустили по цели 20 снарядов.

«В годы Великой Отечественной войны был такой знаменитый расчет, там было шесть братьев. Они все находились в одном минометном расчете. Эти шесть братьев очень хорошо работали. Они успевали до 11 мин «повесить» в воздухе, пока первая не ляжет. Мы также стремимся к этому, и на данный момент у нас получается по 6-7 мин «повесить» в воздухе до первого разрыва» - поделился «Идель».

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Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов