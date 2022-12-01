Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами МО стартовала с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
Пуск ракеты-носителя выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области 1 декабря.
«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении МО.
Ранее ведомство опубликовало кадры пуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом 28 ноября. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.