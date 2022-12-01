«Лига Героев» соберет новогодние подарки для детей Донбасса

Каждый этап проведения акции с момента сбора до адресной раздачи подарков будет сопровождаться открытыми текстовыми, фото- и видеотчетами о результатах работы.

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Организатор спортивных массовых мероприятий «Лига Героев» соберет подарки и отправит их к Новому году детям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Присоединиться к акции под названием «Соверши поступок!» могут все желающие. Для этого нужно отправить свой подарок в пункт сбора в Москве или Петербурге до 15 декабря.

Команда «Лиги Героев» займется организационной частью: это сбор посылок, их упаковка, доставка и передача детям. Результаты проделанной работы будут сопровождаться фото и видеотчетами.

В рамках гуманитарных акций «Лиги Героев» волонтеры неоднократно доставляли на новые территории РФ детское питание и принадлежности, оборудование для больниц, спортивный инвентарь для учреждений спорта и многое другое. Причем помощь была адресной, груз собирался исходя из потребностей нуждающихся. Списки необходимого составлялись с местными властями.

Накануне представители «Народного фронта» презентовали новогодние подарки, которые закупили для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, в рамках масштабного Новогоднего сбора проекта «Все для победы».