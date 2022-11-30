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Бани, автомобили, теплые вещи: «Народный фронт» показал новогодние подарки для бойцов в зоне СВО

Ян Брацкий
23:01 30.11.2022
Представители «Народного фронта» объявили новогодний сбор для российских бойцов, защищающих Донбасс, принять участие в нем могут все желающие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: «Народный фронт»
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Представители «Народного фронта» презентовали новогодние подарки, которые закупили для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, в рамках масштабного Новогоднего сбора проекта «Все для победы».

В Москве представители «Народного фронта» продемонстрировали, что именно подарят бойцам. К ним поедут мобильные бани, автомобили, теплые вещи, необходимая амуниция и многое другое – то, что подарит радость военнослужащим.

«Во все части, куда мы поедем, приедет автомобиль "Нива" или "УАЗ", в зависимости от того, что в части сейчас нужнее. Ребята хвалят российский автопром за высокую ремонтопригодность. Кроме того, к ребятам поедут новогодние наборы для себя: шапка, перчатки, нужные вещи типа тепловизоров. Изюминкой новогоднего сбора стали мобильные бани. На передовой холодно, помыться негде, а здесь есть возможность раскинуть палатку, погреться, помыться. В тех условиях это очень важно», - отметил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный.

Доставят подарки бойцам на передовую Деды Морозы и Снегурочки, в роли которых выступят представители «Народного фронта», военкоры, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные личности. К ним присоединится и самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга.

Чтобы праздник состоялся и на линии соприкосновения, и в ближайшем тылу, требуется участие неравнодушных россиян. Любую посильную сумму можно перевести на странице https://pobeda.onf.ru/news/2311novogodny на сайте «Все для победы».

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