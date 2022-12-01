В Минобороны России озвучили потери врага в ходе освобождения Андреевки в ДНР

Уничтожено более 40 украинских боевиков, два танка и пять боевых бронированных машин, заявили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ полностью освободили Андреевку в ДНР, украинские боевики понесли потери в живой силе и военной технике. Как утверждает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в личном составе превысили 40 человек, также уничтожены два украинских танка и пять боевых бронированных машин.

На Купянском направлении сорвана попытка противника атаковать в направлении Куземовки. Украинская сторона потеряла более 60 своих бойцов.

На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВФУ в районе Стельмаховки. Кроме того, сорвана попытка противника атаковать в направлении Червонопоповки. Безвозвратные и санитарные потери неприятеля в личном составе составили до 20 человек.

Представитель российского оборонного ведомства также сообщил о безуспешных попытках контратаковать в районах Новомихайловки и Владимировки на Южно-Донецком направлении. ВС РФ отбросили противника на исходные позиции. На данном направлении российские войска уничтожили до 30 украинских боевиков.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении трех пунктов дислокации иностранных наемников в Славянске.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов