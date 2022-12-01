Военнослужащие, участвующие в спецоперации, не будут платить налог на доходы

Также от уплаты этого налога освобождены семьи задействованных в проведении СВО бойцов. Соответствующий закон вступает в силу сегодня.

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Военнослужащие, принимающие участие в спецоперации, не будут платить налог на доходы. От этих платежей освобождены также их семьи.

Всего с 1 декабря в России вступают в силу сразу несколько важных законов. Например, с сегодняшнего дня заработают цифровые полисы ОМС. Теперь при обращении в больницу или поликлинику достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Также все государственные органы обязаны завести аккаунты в российских соцсетях, чтобы отчитываться о своей работе и получать обратную связь от граждан. А чтобы попасть на футбольный матч чемпионата России среди команд Премьер-лиги, теперь необходима карта болельщика - Fun ID. Без нее на стадион не попасть.

Вступил в силу также новый закон об иноагентах. Им может быть признан человек или юрлицо, которые получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иноагентом был лишь факт иностранного финансирования.

Кроме того, меняются коммунальные тарифы: стоимость газа выросла на 8,5% а электроэнергия - на 9%. А еще россиянам разрешили устанавливать дома хаммамы, мини-сауны и солярии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с женами десантников из Наро-Фоминска меры социальной поддержки.