Воробьев обсудил с женами десантиков из Наро-Фоминска меры соцподдержки

Губернатор Московской области пообещал, что даст все необходимые поручения, чтобы обозначенные вопросы были решены.

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Бойцы одной из воинских частей воздушно-десантной дивизии, находящейся в Подмосковье, в настоящий момент в зоне СВО выполняют боевые задачи. Глава региона Андрей Воробьев встретился с женами офицеров и обсудил с ними меры соцподдержки, передает «360».

Встреча проходила в теплой домашней атмосфере. Губернатор общался с жительницами области за чашкой чая.

«Знаю, что в военном городке были определенные проблемы, но нам удалось их решить. Мы будем стараться максимально оперативно помогать со всеми вашими бытовыми вопросами», - сказал он.

Супруга одного из офицеров Екатерина на данный момент находится в декретном отпуске, занимается благоустройством дома. Свободное время посвящает рукоделию.

«Я делаю игрушки, шью броши. От всех нас хотела бы передать вам, Андрей Юрьевич, символический подарок - брошку с буквой Z в цветах георгиевской ленточки. Все наши мужья просили вам передать слова благодарности за поддержку», - сказала Екатерина.

Занимающаяся воспитанием маленького ребенка Евгения смогла организовать в гарнизоне сбор помощи для российских бойцов. Недавно ее супругу удалось приехать в отпуск на 10 дней.

Женщины обратились с просьбой к губернатору открыть в Наро-Фоминской больнице свою лабораторию, а также ускорить капремонт местного спортивного клуба. Андрей Воробьев пообещал, что даст все необходимые поручения, чтобы данные вопросы были решены.

Кроме того, речь шла о льготах для оплаты квартиры. Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ, который также присутствовал на встрече с женами офицеров, заявил, что необходимые вопросы регистрации отработают совместно с органами социальной защиты.

Ранее Воробьев рассказал, каким образом режим повышенной готовности отразится на Подмосковье.