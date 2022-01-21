Оперштаб РФ сообщил о госпитализации с COVID-19 более девяти тысяч человек за сутки
Число госпитализированных оказалось на 0,34% меньше, чем накануне.
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За сутки в России с коронавирусом были госпитализированы 9 136 человек, что не 0,34% меньше, чем в предыдущий день. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе коронавирусной инфекцией.
При этом было выявлено 49 513 случаев заражения, из них 15 987 - в Москве. Число выздоровевших за сутки составило 24 719 человек.
Ранее стало известно, что специалисты войск РХБЗ разработали новый способ тестирования на коронавирус, который действует быстрее традиционных ПЦР-исследований, при этом показывает не менее точные результаты. В разработке принимали участие специалисты 48 ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.