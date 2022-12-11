Эр-Рияд счел неэффективным ценовой потолок на российскую нефть

По его словам, возможная реакция Москвы на введение «потолка» вносит неопределенность в прогнозы относительно ситуации в мировом энергетическом секторе.

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Потолок цен на нефть из России на сегодняшний день себя не оправдал. Такого мнения придерживается министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», - приводит его слова агентство Bloomberg.

Кроме того, глава Минэнерго Саудовской Аравии отметил, что потенциальная реакция официальной Москвы вносит свою долю неопределенности в прогнозы, когда речь заходит о влиянии ценового потолка на мировой рынок топлива.

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают различные варианты ответа на введение западными странами потолка цен на нефть из РФ. На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен.