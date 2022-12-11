В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эр-Рияд счел неэффективным ценовой потолок на российскую нефть

Ян Брацкий
23:39 11.12.2022
По его словам, возможная реакция Москвы на введение «потолка» вносит неопределенность в прогнозы относительно ситуации в мировом энергетическом секторе.
Эр-Рияд счел неэффективным ценовой потолок на российскую нефть
© Фото: Boris Babanov Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

Потолок цен на нефть из России на сегодняшний день себя не оправдал. Такого мнения придерживается министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано», - приводит его слова агентство Bloomberg.

Кроме того, глава Минэнерго Саудовской Аравии отметил, что потенциальная реакция официальной Москвы вносит свою долю неопределенности в прогнозы, когда речь заходит о влиянии ценового потолка на мировой рынок топлива.

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают различные варианты ответа на введение западными странами потолка цен на нефть из РФ. На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:28 В стране и мире
Вучич заявил о попытках Приштины покончить с «сербской проблемой»
22:14 В стране и мире
Боррель заявил об истощении запасов оружия в ЕС из-за поставок Украине
16:23 В стране и мире
Видео
Чертово колесо: МЧС показало кадры спасения застрявших в аттракционе пассажиров в Ярославле
17:00 Армия
Видео
Подводный ор: как подводники могут «оглушить» противника торпедой
15:25 В стране и мире
Ушел из жизни легендарный советский разведчик Георгий Санников
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.