В Гане произошел мощный взрыв грузовика со взрывчаткой

В государстве Гана на западе Африки грузовик, перевозивший взрывчатку для шахт, столкнулся с мотоциклом, после чего произошел мощный взрыв. В результате погибли по меньшей мере 17 человек, 59 пострадали. Взрыв разрушил находящиеся вокруг дома и создал огромный кратер.

«Водитель выпрыгнул и кричал людям разбегаться. Кто-то не мог понять, что происходит, пока водитель продолжал кричать. Спустя примерно 10 минут произошел взрыв», - цитирует BNO News слова местного представителя полиции.

Ранее в индонезийском городе Баликпапан грузовик устроил массовое ДТП. Сообщается о четырех погибших, включая одного ребенка. Причиной трагедии стали неисправные тормоза.