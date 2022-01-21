В Индонезии четыре человека погибли в жутком ДТП с грузовиком

В индонезийском городе Баликпапан грузовик устроил массовое ДТП. Сообщается о четырех погибших, включая одного ребенка.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что тяжелый грузовик сносит несколько машин и мотоциклов, стоявших у светофора на перекрестке. По данным местных СМИ, у транспорта отказали тормоза. Водителя грузовика задержали.

Ранее в Москве две фуры столкнулись на МКАД, одна из них после ДТП едва не рухнула с моста и повисла над Москвой-рекой. Водителя пришлось спасать при помощи специальной лестницы и веревок.