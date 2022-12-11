«Ужасно, что было»: кадры последствий очередных украинских ударов по жилым районам Донецка

Националисты традиционно били не только по центру Донецка, но и по окраинам - Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому районам и только по гражданским объектам.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во вторник Донецк подвергся самому массовому обстрелу за последнее время. Фактически, это была ковровая бомбардировка, националисты били не целясь - где много жилых домов и социальных учреждений. Видимо, хотели убить как можно больше мирных жителей.

Центр Донецка окутал дым. Одна из ракет попала в крытый рынок. Видно, что пострадали автомобили и торговые ряды. Крытый рынок работает с утра и примерно до середины дня. Украинские боевики утром и нанесли свой удар.

«Как раз когда здесь полно людей. Здесь дети ходят, бабушки, дедушки. Грохот такой был, нас оглушило Мы все упали на колени. На нас лампы в магазинах попадали. Это жутко, это ужасно, что было», - рассказывает местная жительница Алла.

Боевики выпустили 14 ракет из реактивных систем залпового огня. Сначала первую волну, а потом, когда люди бросились помогать раненым - вторую.



Фрагмент ракеты из реактивной системы залпового огня «Град» видно в самом центре Донецка. Жилые дома посечены осколками. А совсем рядом бульвар имени Пушкина. По нему жители Донецка гуляют семьями.



На пересечении центральных улиц Мира и Челюскинцев огромная воронка. Рядом бизнес-центр. В него тоже попала ракета. Во дворах картина еще страшнее.



Одна из ракет ударила прямо в квартиру. Пробила насквозь. Обрушилось перекрытие 5 этажа, упало на 4-й. А оттуда на 3-й. Это квартира Татьяны. Женщина ищет документы и вещи мужа.

«Муж был дома раненый. Прямо в квартиру насквозь вылетело в две стороны. И верхний этаж и нижний. Вообще ничего нет», - рассказывает жительница.

Пока съемочная группа «Звезды» снимала последствия утренних обстрелов, раздались еще взрывы. У Донецкого молодежного центра погибли люди. Среди них депутат парламента ДНР Мария Пирогова.

Позже в сети появились кадры прилета снаряда, девушка стояла в нескольких метрах от эпицентра взрыва.



Мария с 2014 го года занималась гуманитарной помощью жителям Донбасса, не боялась отправиться в самые опасные районы, чтобы лично привезти нуждающимся посылки. Она вела мастер-классы для детей и помогала пенсионерам. Указом президента России Владимира Путина, Мария Пирогова была награждена орденом мужества, посмертно.



Националисты традиционно били не только по центру Донецка, но и по окраинам - Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому районам. Обстрелы продолжались все эти дни, причем исключительно по гражданским объектам. Снаряды рвались на территории университета экономики и торговли. Один из них попал в плавательный бассейн, другой - в здание учебного корпуса. Досталось и местной гостинице. А в ночь с пятницы на субботу в город снова прилетел «Град», до 20-ти ракет. Начался пожар, погибло еще 3 человека. Только на этой неделе в ДНР насчитали более 80 убитых гражданских, свыше 300 получили ранения.

«Это был уже как-то знакомый нам взрыв, именно вот такой "бах", прилет, и мы понимаем, что звенят окна, и вот здесь уже.., и машины во дворе, не только за.. включилась сигнализация, а самое главное, что взрывы пошли машин, напротив окна - летели машины вот так вверх», - местная жительница Людмила.

В пригороде Донецка - Горловке - в результате продолжающихся обстрелов пострадал химзавод «Стирол». Загорелся склад серы. поврежден парокотельный цех и установка ультра и нанофильтрации.

Одновременно с ударами по Донецку, поступали сообщения об обстрелах из тяжелой артиллерии Натовского образца Запорожской АЭС. При этом офис Зеленского продолжает утверждать, что Россия обстреливает себя сама. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны.

«Киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект. Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Вместе с тем некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм», - сообщил Сергей Шойгу.

Киевский режим продолжает настаивать на том, чтобы наши войска покинули ЗАЭС. Российские власти рассматривают варианты урегулирования, но в МИДе отчетливо заявили, что не ведут никаких прямых переговоров с украинской стороной, и не собирается передавать электростанцию под чей-то контроль.

Ранее мы рассказывали, как «Гиацинты-Б» помогают продвижению нашей пехоты под Донецком. Расчеты Народной милиции ДНР также ведут контрбатарейную борьбу - в том числе против тех украинских орудий, которые бьют по Донецку.

Подробнее об очередных атаках украинских националистов по территории Донбасса смотрите в сюжете Владислава Кустова для программы «Главное с Ольгой Беловой».