Вучич заявил о попытках Приштины покончить с «сербской проблемой»

© Фото: Predrag Milosavljevic XinHua Globallookpress

Международное сообщество делает вид, что не замечает вторжения косовской полиции на территорию, населенную сербами и попыток Приштины с помощью спецназа решить сербскую проблему. Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал реакцию Запада на ситуацию на севере Косово в интервью национальному телевидению по итогам заседания Совета безопасности.

«Они [косовская полиция] и сегодня вторглись, как и вчера, и позавчера со специальными подразделениями [на территорию края, населенную сербами], но международное сообщество притворяется, что их и не видели, как тех на "Газиводе". <...> Это похоже на попытку решения сербской проблемы на севере Косова и Метохии, в которой участвуют не только [премьер непризнанного Косова Альбин] Курти и приштинские власти, но и добрая часть международного сообщества, которая делает вид, что не видит, что происходит», - подчеркнул Вучич.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности заявил, что Вашингтон и Приштина не соблюдают ни одного соглашения из тех, что были достигнуты по Косово.