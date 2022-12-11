В стране и мире Украинские боевики повредили здание детской больницы в Донецке Ирина Елагина Здание детской больницы в Киевском районе Донецка пострадало в результате обстрела украинских боевиков. © Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress Читайте нас на: Здание детской городской больницы в Киевском районе Донецка пострадало в результате обстрела украинских боевиков 11 декабря. О повреждениях сообщило представительство ДНР в СЦКК. «Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики. Город Донецк (Киевский район):зафиксированы повреждения здания ГБУ «Городская детская клиническая больница № 1 г. Донецка», - говорится в публикации представительство в соцсети. Кроме того, сегодня в столице ДНР из-за обстрелов пострадало здание МБДОУ «Ясли-сад № 313 г. Донецка». Не обошлось без пострадавших среди мирного населения. По данным представительства, по адресу по ул. Батищева, 7 во время бомбардировки были ранены двое детей: мальчик 2011 г.р. и девочка 2019 г.р. Экспертное мнение и аналитика