В результате удара националистов по Мелитополю из РСЗО HIMARS погибли два человека

Несколько ракет прилетело на базу отдыха в Мелитополе, двое погибли, двое ранены.

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Украина нанесла удар из РСЗО HIMARS по базе отдыха в городе Мелитополь Запорожской области. В результате обстрела погибли двое, есть раненые среди гражданского населения. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В результате ракетного удара HIMARS по ресторану "Привал охотника" есть погибшие и раненые мирные люди», - пишет он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что, помимо двоих погибших, есть двое раненых. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и спасти людей из-под завалов.

Ранее в результате обстрела со стороны украинских боевиков было разрушено здание планетария в Донецке. Националисты выпустили по центру города 20 ракет из РСЗО «Град», многие здания были повреждены, погибли три человека.