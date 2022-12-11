В Белом доме рассказали о здоровье Грайнер после освобождения

© Фото: РИА Новости

Американские врачи оценили как хорошее состояние здоровья баскетболистки Бриттни Грайнер, освобожденной из российской колонии и вернувшейся в Штаты в обмен на Виктора Бута. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби поделился информацией о самочувствии спортсменки в интервью телеканалу ABC.

По словам политика, у Грайнер хорошее настроение и нет жалоб на здоровье. Сейчас баскетболистка находится на обследовании в военном госпитале.

«Она в Сан-Антонио, в армейском медицинском центре Брук, получает соответствующую помощь в области психического и физического здоровья, просто чтобы убедиться, что она готова к реинтеграции обратно в американское общество», — отметил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что Грайнер какое-то время еще пробудет под наблюдением врачей.

«Они обсудят это с врачами и семьей относительно того, сколько еще ей нужно будет оставаться там. Но наши первоначальные отчеты таковы, что она в очень хорошем настроении и в добром здравии», — подчеркнул Кирби.

Напомним, что обмен заключенными между Россией и США произошел 8 декабря, в Россию вернулся осужденный в Америке предприниматель Виктор Бут, а в Штаты смогла уехать осужденная в РФ спортсменка Бриттни Грайнер.