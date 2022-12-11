Пушилин освободил главу Дебальцево от должности
Врио главы ДНР Пушилин освободил от должности главу администрации города Дебальцево Игоря Захаревича.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил главу администрации Дебальцево Игоря Захаревича от занимаемой должности.
«Освободить Захаревича Игоря Владимировича от замещаемой должности главы администрации города Дебальцево Донецкой Народной Республики», - говорится в указе Пушилина.
Ранее Денис Пушилин заявил об освобождении 50 военнослужащих из украинского плена. Врио главы республики уточнил, что среди освобожденных бойцов есть 12 человек из ДНР и восемь из ЛНР.