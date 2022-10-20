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Воробьев рассказал, как режим повышенной готовности отразится на Подмосковье

Анна Назайкина
21:18 20.10.2022
Главной задачей по-прежнему является сохранение устойчивой экономики, отметил губернатор.
Воробьев рассказал, как режим повышенной готовности отразится на Подмосковье
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Никаких ограничительных мер для жителей Московской области в связи с введением в ЦФО режима повышенной готовности не будет. Такое заявление сделал глава региона Андрей Воробьев. Он отметил, что введение изменений в передвижении по территории на данный момент не планируется.

«Вчера президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном федеральном округе. Это решение, прежде всего, касается органов власти, правоохранительных и силовых структур», - приводит его слова «360».

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье жизнь будет продолжаться в привычном ритме. Главной задача по-прежнему - это сохранение устойчивой экономики, отметил Воробьев.

«Для жителей Подмосковья никаких ограничений мы вводить не планируем. Регион живет в обычном ритме, предприятия — работают, передвижение по территории — тоже без каких-либо изменений», - добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал новые указы. Один из документов - о введении военного положения на территории новых регионов России. Во втором указе обозначается разница уровней реагирования регионов.

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