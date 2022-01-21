Предложения по безопасности РФ подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

В Министерстве иностранных дел России обозначили, что под собой подразумевают предложения по безопасности НАТО. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что они касаются таких стран, как Болгария и Румыния.

Министр заявил, что они не являлись членами НАТО в 1997 году, поэтому требования России о выводе иностранных сил, техники и вооружений этих стран касается.

«Речь идет о выводе иностранных сил и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату», - говорится в ответах МИД РФ на вопросы, поступившие Лаврову из СМИ.

Ранее депутат Бундестага призвал «отнестись серьезно» к опасениям РФ относительно НАТО. Член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре считает, что опасения российской стороны ввиду «присутствия НАТО в непосредственной близости» заслуживают обстоятельного рассмотрения.