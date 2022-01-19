Депутат Бундестага призвал «отнестись серьезно» к опасениям РФ относительно НАТО
Член комитета немецкого Бундестага, занимающийся вопросами энергетики и климата Штеффен Котре поделился мнением, что необходимо серьезно воспринимать опасения России относительно расширения Североатлантического Альянса. Немецкий чиновник считает, что опасения российской стороны ввиду «присутствия НАТО в непосредственной близости» заслуживают обстоятельного рассмотрения.
«Если Россию беспокоит присутствие НАТО в непосредственной близости, то к этому беспокойству нужно отнестись серьезно. После окончания холодной войны Запад нарушил свое обещание не расширять НАТО на Восток», - сообщил Котре в комментарии ТАСС.
Представитель немецкого правительства сказал, что в нынешней ситуации необходимо приложить усилия для установления доверительных с Россией отношений.
«Нынешняя ситуация, в которой одностороннее предпочтение отдается Украине, является полной противоположностью этому», - допустил он.
Ранее Штеффен Котре выразился о ситуации с сертификацией «Северного потока - 2». Он сказал, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации проекта газопровода, объясняя это угрозой для энергоснабжения Европы.