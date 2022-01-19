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Депутат Бундестага призвал «отнестись серьезно» к опасениям РФ относительно НАТО

Марина Крижановская
05:59 19.01.2022
Немецкий депутат считает, что «Запад нарушил свое обещание не расширять НАТО на Восток».
Депутат Бундестага призвал «отнестись серьезно» к опасениям РФ относительно НАТО
© Фото: Oberhaeuser, via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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Член комитета немецкого Бундестага, занимающийся вопросами энергетики и климата Штеффен Котре поделился мнением, что необходимо серьезно воспринимать опасения России относительно расширения Североатлантического Альянса. Немецкий чиновник считает, что опасения российской стороны ввиду «присутствия НАТО в непосредственной близости» заслуживают обстоятельного рассмотрения.

«Если Россию беспокоит присутствие НАТО в непосредственной близости, то к этому беспокойству нужно отнестись серьезно. После окончания холодной войны Запад нарушил свое обещание не расширять НАТО на Восток», - сообщил Котре в комментарии ТАСС.

Представитель немецкого правительства сказал, что в нынешней ситуации необходимо приложить усилия для установления доверительных с Россией отношений.

«Нынешняя ситуация, в которой одностороннее предпочтение отдается Украине, является полной противоположностью этому», - допустил он.

Ранее Штеффен Котре выразился о ситуации с сертификацией «Северного потока - 2». Он сказал, что немецкое правительство не должно препятствовать сертификации проекта газопровода, объясняя это угрозой для энергоснабжения Европы.

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