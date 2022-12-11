МО РФ сообщило о поражении двух украинских артбатарей в районах Северска и Красного Лимана

В районе Красного Лимана ДНР поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град», сообщили в Минобороны.

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В районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман поражены две артиллерийские батареи украинских боевиков. Об этом на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен взвод реактивных систем залпового огня «Град»», - добавил Конашенков.

Вместе с тем в районе Краматорска в ДНР российскими бойцами была вскрыта позиция пусковой установки украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Впоследствии она была уничтожена.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры работы расчетов БМ-21 «Град» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.