«Быстро и эффективно»: работа расчетов БМ-21 «Град» в зоне спецоперации

Работать батарее «Градов» нужно быстро: после отработки ударов по целям бойцы уходят с позиций, чтобы не быть замеченными врагом.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

МО РФ публикует видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск в зоне спецоперации.

Огонь реактивных систем залпового огня успешно поражает заданные цели. Снаряды калибром 122 мм поражают живую силу противника, его командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи.

Боевые машины работают как днем, так и в темное время. После залпа машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар. Как рассказал старший офицер батареи РСЗО «Град», за день у бойцов может быть до 6-7 выездов.

«Работаем быстро, эффективно. Выдвигаемся на позицию, занимаем, отрабатываем по цели и маневренно уходим в район сосредоточения», - поделился он.

Офицер признается: батарее приходилось попадать под обстрелы. Однако маневрирование и скрытое перемещение помогают расчетам «Град» скрыться от противника.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. С помощью тепловых ловушек экипажи самолетов поразили заданные цели, после чего вернулись на аэродром.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов