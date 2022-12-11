Армия ВС РФ уничтожили до 30 украинских боевиков на Купянском направлении Кроме того, уничтожены бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей противника, сообщили в Минобороны. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области поражены артогнем живая сила и военная техника украинских националистов. «Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей», - уточнил Конашенков на брифинге. Ранее Минобороны России показало, как работают расчеты минометов 2Б11 в зоне СВО. Бойцы ЮВО стремятся к лучшим показателям и учатся работать быстро: пока одна мина летит к своей цели, они успевают «повесить» в воздухе 6-7 других. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика