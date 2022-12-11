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МО РФ: в ЛНР отражены атаки украинских боевиков в направлении трех населенных пунктов

13:42 11.12.2022
Силы украинских националистов были отброшены на исходные позиции.
МО РФ: в ЛНР отражены атаки украинских боевиков в направлении трех населенных пунктов
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Российские Вооруженные силы в Луганской Народной Республике отразили попытку украинских боевиков контратаковать силами трех штурмовых групп. Противник был отброшен на исходные позиции. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Противник силами трех штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», - заявил Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что войска ВС РФ в ходе наступления на Красно-Лиманском направлении сорвали две контратаки подразделений украинских националистов. При этом боевики были усилены иностранными наемниками.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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