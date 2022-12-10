Армия МО: ВС РФ сорвали две контратаки украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении В Минобороны отметили, что украинские подразделения были усилены иностранными наемниками. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что войска ВС РФ в ходе наступления на Красно-Лиманском направлении сорвали две контратаки подразделений украинских националистов. При этом боевики были усилены иностранными наемниками. В результате боя российские военннослужащие уничтожили до 60 боевиков, боевую машину пехоты и два бронеавтомобиля. «Огнем артиллерии и активными действиями войск сорваны две контратаки подразделений ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики», - сказал на брифинге Конашенков. Ранее «Звезда» показала, как батальон «Сомали» успешно сорвал попытку националистов атаковать Пески. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика